به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی در مراسم اختتامیه همایش بین المللی «گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب» که به همت مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن شیخ طوسی این پژوهشگاه برگزار شد، در زمینه نسبت فرهنگ و تمدن با جامعه اظهار کرد: بر اساس حکمت متعالیه، فرهنگ برای جامعه نقش روح و نفس را ایفا می‌کند و تمدن نقش جسم را.

وی گفت: در حکمت متعالیه همان گونه که از انسان‌ها بحث می‌شود، از نفس‌ها نیز سخن می‌گوید؛ به عبارت دیگر، از نظر حکمت متعالیه انسان دارای یک نوع نیست، چنانچه امام خمینی (ره) هشت نوع انسان را بیان می‌کند که به تبع آن، جوامع نیز مختلف می‌شود و می‌توانند متحرک‌های متنوعی داشته باشند.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که حکمای متعالیه الگوی مبتنی بر عقلانیت و عدالت را می‌پذیرند، تصریح کرد: در حکمت متعالیه انسان دارای لایه‌های روح، نفس و جسم است که در درون، عقل بر نفس و در سطح جسم، عدالت باید حاکم شود؛ بنابراین، هم می‌توان از فرهنگ‌ها صحبت کرد و هم از تمدن‌ها و ظاهری که در میان جسم و روح برقرار است، می‌تواند میان فرهنگ و تمدن نیز برقرار باشد.

وی با بیان این که هر فرهنگی از تمدن خاصی برخوردار است، افزود: از مشکلات امروزی این است که در عرصه فرهنگ دچار اغتشاش شده ایم، در نتیجه در زمینه تمدن نیز گرفتار اغتشاش شده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی اظهار کرد: برای ایجاد تمدن با موانعی روبه رو هستیم که بزرگترین مانع، تمدن غرب است و فعالیت‌هایی که امروزه این تمدن انجام می‌دهد، نشان دهنده احساس عجز آن در مقابله با تمدن سازی در جهان اسلام است، در نتیجه به برخوردهای خشونت آمیز روی آورده است.

وی گفت: غرب علاوه بر این که نیروهای داخلی مانند تکفیری‌ها را علیه جهان اسلام می‌شوراند، خود نیز حضور ملموس‌تری پیدا کرده است؛ غرب احساس می‌کند در حال از دست دادن صحنه علم و فرهنگ است، به عنوان مثال، اگر سال جاری را با سال‌های گذشته مقایسه کنید، مشاهده خواهید کرد که امروزه جلوتر از گذشته هستیم که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بیان کرده اند زمانی دغدغه ما خارج کردن آمریکا از ایران بود اما امروزه دغدغه این است که آمریکا باید از منطقه خارج شود.

معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آرامش و انسجام نخبگان را برای تمدن سازی ضروری دانست و تصریح کرد: نخبه ای که می‌خواهد تولید کننده فکر، اندیشه و قدرت باشد، باید از آرامش و انسجام برخوردار باشد؛ گفت و گو در مرحله اهداف نیز قرار می‌گیرد و فقط ابزار نیست، یعنی اگر حاضر نباشیم که افکار خود را به اشتراگ گذاریم و آماده همکاری و همبستگی نباشیم، جامعه‌ای شکل نخواهد گرفت، چه رسد به شکل گرفتن تمدن؛ به عبارت دیگر، باید عناصر معنوی را فراهم کرد تا عناصر مادی ایجاد شوند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش بین المللی «گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب، خاطرنشان کرد: این همایش برای این است که همانگونه که در فرهنگ اسلامی از انسجام معنایی برخوردار هستیم، با بازگشت به استقلال علمی و باور به این که می‌توانیم تولید کننده دانش، ثروت و قدرت باشیم، بتوانیم فرهنگی مبتنی بر معنویت را ایجاد سازیم و در نتیجه جامعه‌ای داشته باشیم که بتواند عدالت را ایجاد کند و دولت‌هایی داشته باشیم که در خدمت تولید فرهنگ باشند.