فروشگاه زنجيره اي با مشاركت خارجي ايجاد مي شود

مديرعامل فروشگاههاي قدس امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: طرح راه اندازي فروشگاه زنجيره اي با همکاري يکي از فروشگاههاي زنجيره اي قدس، اتاق ايران و آلمان وشرکت پاياب شهر و با مديريت ايران 22 بهمن ماه در تهران افتتاح مي شود.

حميد صافدل افزود: براساس اين طرح محصولات کارخانجات ايراني و آلماني به صورت تک فروشي و يا عمده به مصرف کنندگان عرضه مي شود.

وي هدف از راه اندازي اين فروشگاه را مشارکت واحدهاي ايراني وخارجي، ايجاد فضاي رقابتي، دسترسي سريع مصرف کننده به مواد مورد نياز و توسعه همکاري شرکتهاي ايراني و خارجي دانست.

صافدل مدت واگذاري غرفه ها را به شرکتها يک سال ذکر کرد و گفت: اولويت واگذاري غرفه ها از سوي اتاق ايران و آلمان صورت مي گيرد وتا سه سال قابل تمديد است.

همچنين مديرعامل اتاق ايران و آلمان با اشاره به حجم مبادلات ايران وآلمان در سال گذشته افزود: آلمان در سال گذشته 250 ميليون دلاردر ايران سرمايه گذاري کرده است.

ميشائيل توماس کوچک بودن فروشگاههاي توليدي درايران را از نظر حجم پرسنل وسازماندهي از مشکلات اساسي درزمينه فروش محصولات در ايران ذکر و ابراز اميدواري کرد:هر يک از شرکتهاي ايراني و خارجي که داراي استاندارد مطلوبي هستند مي توانند به عرضه مستقيم محصولات خود در اين فروشگاه اقدام کنند.