به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی حقوق، سیاست‌گذاری و عدالت در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ در لندن- انگلستان برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل مسائلی چون سیاست‌گذاری، امنیت عمومی و نقش جامعه مدنی، دخالت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با جرایم فراملی (به عنوان مثال قاچاق انسان، مواد مخدر، آثار به سرقت رفته و غیره) امنیت پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عدالت کیفری، مسائل مربوط به توسعه و نقش نهادهای عدالت کیفری در تأمین عدالت، زنان، توسعه اقتصادی و خشونت در کشورهای در حال توسعه، ابتکارات اساسی در کاهش خشونت جوانان و… است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود، مقالات خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۶/london/ICLPJ/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ است

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/law-policing-and-justice-conference-in-june-۲۰۲۱-in-london مراجعه گردد.