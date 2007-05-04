ناتو کشتار غیر نظامیان افغان به دست آمریکایی ها را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناتو علت قتل غیرنظامیان شهرستان "شیندند" ولایت هرات در غرب افغانستان را بررسی می ‌کند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که طی روزهای گذشته مردم و مقامهای افغانستان، به قتل شهروندان بی دفاع این کشور به شدت اعتراض کرده بودند.

پیش از این ناتو اعلام کرده بود در جریان سرکوبی گروه طالبان در "زیرکوه" و "بخت آباد" شهرستان شنیدند، در غرب افغانستان، ‪ ۱۳۶‬جنگجوی این گروه مسلح مخالف دولت را کشته است.

اما تحقیقات دولت افغانستان نشان داد که در این حملات که با حمایت جنگنده های آمریکایی انجام شد؛ علاوه بر نیروهای طالبان، 100 نفر از افراد غیر نظامی نیز کشته و زخمی شده اند.

در همین رابطه "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود : ما دیگر تحمل چنین اقداماتی را نداریم ؛ تحمل 5 سال حضور نظامی کشورهای خارجی به بهانه مبارزه با تروریسم واقعا سخت است و این در حالی است که افغانستان هنوز شاهد درگیری، ناآرامی و کشته شدن افراد بیگناه است.