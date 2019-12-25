امیرحسین شکرریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه‌های در دست اجرا توسط اوقاف شامل پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی است، اظهار داشت: در زمینه جذب سرمایه گذار در اجرای چهار پروژه عمرانی اطلاع رسانی‌های لازم در هفت نقطه شهر کرمانشاه انجام شده است.

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: در این راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه درصدد جذب سرمایه گذار به صورت قرارداد مشارکت از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی در زمین‌های موقوفات است.

این مسئول خاطرنشان کرد: دو موقوفه کوثر اهل بیت (ع) با کاربری مسکونی تجاری واقع در تپه فتحعلی خان یکی به متراژ ۱۴۱ مترمربع و دیگری ۴۴۱ مترمربع، زمین موقوفات کرکوکی، حاج آقا برار معتضدی و کوثر اهل بیت (ع) در خیابان معلم شرقی با کاربری مسکونی به متراژ ۸۸۱ مترمربع و زمین جنب امامزاده احمد (ع) شهرستان سنقروکلیایی به متراژ ۵۰۰۰ مترمربع که از هر دو به عنوان پارکینگ استفاده می‌شود، از جمله این پروژه‌های عمرانی است.

وی درباره اجرای پروژه‌های غیر عمرانی، افزود: همچنین ۱۵ سایت برای نصب پنل‌های انرژی خورشیدی با همکاری شرکت توزیع برق شامل سه پروژه در سنقر، دو پروژه در اسلام آباد غرب و هشت پروژه در شهرستان کرمانشاه در دست راه اندازی است.

شکرریز خاطرنشان کرد: از سال گذشته راه اندازی پنل‌های انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان کرد: افزون بر اینها درصدد شناسایی زمین برای اجرای پروژه‌های کشاورزی و در نتیجه جذب سرمایه گذار هستیم.

این مسئول گفت: با توجه به اینکه اراضی اوقاف معارض دارد پس از رفع مشکلات حقوقی نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام خواهد شد.

وی افزود: در پروژه‌های عمرانی مذکور آورده اداره اوقاف و امور خیریه زمین است و طرح توجیهی سرمایه گذار نیز در کمیته سرمایه گذاری استان بررسی و سپس واگذار خواهد شد.