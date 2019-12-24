دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، نخستوزیر و اعضای دولت جدید کویت امروز سهشنبه در مجلس الامه (پارلمان) این کشور سوگند قانونی یاد کردند.
بر اساس این گزارش، به موجب ماده ۹۱ قانون اساسی کویت، نخستوزیر و اعضای دولت به منظور آغاز فعالیت خود در مجلس الامه، سوگند یاد کردند.
طبق ماده مذکور اعضای مجلس الامه به منظور فعالیت در این مجلس و کمیتههای آن باید ابتدا در یک جلسه علنی سوگند یاد کنند.
سهشنبه گذشته «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت طی فرمانی اعضای جدید دولت را منصوب کرد و آنها در برابر امیر کویت سوگند یاد کردند.
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