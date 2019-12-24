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۳ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۱۳

دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

دولت جدید کویت به نخست‌وزیری «صباح خالد الحمد الصباح» امروز در صحن پارلمان سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، نخست‌وزیر و اعضای دولت جدید کویت امروز سه‌شنبه در مجلس الامه (پارلمان) این کشور سوگند قانونی یاد کردند.

بر اساس این گزارش، به موجب ماده ۹۱ قانون اساسی کویت، نخست‌وزیر و اعضای دولت به منظور آغاز فعالیت خود در مجلس الامه، سوگند یاد کردند.

طبق ماده مذکور اعضای مجلس الامه به منظور فعالیت در این مجلس و کمیته‌های آن باید ابتدا در یک جلسه علنی سوگند یاد کنند.

سه‌شنبه گذشته «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت طی فرمانی اعضای جدید دولت را منصوب کرد و آنها در برابر امیر کویت سوگند یاد کردند.

کد مطلب 4806463

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