برنده جایزه «پولیتزر» در تالار سایه/ اجرای سه نمایش تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، با پایان یافتن اجراهای «سوگ جامه» به کارگردانی میثم عباسی در تالار سایه، «خاک و تاج» به کارگردانی زهرا صبری و «دست‌های آلوده» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی سه اثر تازه راهی سالن‌های قشقایی و سایه مجموعه تئاترشهر شدند.

«سقوط در کوه مورگان» عنوان نمایشی به نویسندگی آرتور میلر درام نویس برجسته قرن بیستم و کارگردانی منیژه محامدی است که از روز چهارم دی ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می‌کند. این اثر یکی از نمایشنامه‌های متاخر میلر است که در سال ۱۹۹۱ نوشته شده و تصویرگر بحران‌های یک خانواده آمریکایی است. در این اجرا که تا هفتم بهمن ماه ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت ۳۵ هزار تومان روی صحنه است، محمد نادری، آیلار نوشهری، مهوش افشارپناه، نسترن پیکانو، فرناز رهنما، محمد اسکندری، نسترن باقرزاده به عنوان بازیگر حضور دارند.

«کَر» نمایش جدید دیگر تئاتر شهر است که از روز هشتم دی ماه به نویسندگی و کارگردانی فریدون ولایی در تالار سایه اجرای خود را آغاز می‌کند. در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده تا هفتم بهمن ماه ساعت ۱۷:۳۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان روی صحنه می‌رود رضا جهانی، عادل عزیز نژاد، مریم برومند، صفورا خوش طینت، الهه نادری ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «جنایات قلب» به نویسندگی بث هنلی و کارگردانی دلارا نوشین نیز به عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر از روز هشتم دی ماه تا هفتم بهمن ماه ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان در تالار سایه روی صحنه می‌رود.

«جنایت‌های قلب» معروف‌ترین اثر بث هنلی است. هنلی این نمایشنامه را در سال ۱۹۷۸ میلادی با نام انگلیسی «Crimes of the Hearts» منتشر کرده و در همان سال برای این اثر کمدی-تراژدی به جایزه پولیتزر در بخش نمایشنامه دست یافته است. وی در «جنایت‌های دل»، داستان سه‌خواهر با نام‌های «بیب»، «مگ» و «لنی» را روایت می‌کند که اکنون بعد از این‌که لنی همسر خود را به ضرب گلوله کشته است، در خانه قدیمی پدربزرگ خود دور هم جمع می‌شوند. هریک از این سه‌خواهر زندگی از هم گسیخته‌ای دارند و ناچارند با پی‌آمد اشتباهات‌شان و به تعبیر نویسنده «جنایت‌های قلب» ِ خود مواجه شوند

هنلی برای فیلمی که از این اثر در سال ۱۹۸۶ ساخته شد، نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی هم بوده است. به این‌ها باید جوایز بهترین نمایشنامه آمریکایی از «حلقه منتقدان نیویورک» در سال ۱۹۸۱، جایزه «Theatre World Award» در سال ۱۹۸۲، نامزدی دریافت جایزه «تونی» در سه رشته مختلف (برای اجرای صحنه‌ای این نمایش) و نامزدی دریافت «Drama Desk Award» را هم اضافه کرد. همچنین منتقدان ادبی هم اکثرا به این اثر نظر مثبت داشته‌اند که این حجم از اعتبار برای نمایشنامه‌ای ۱۰۰ صفحه‌ای قابل اعتناست.

آزاده اسماعیل‌خانی، تینا بخشی، علیرضا مویدی، سارا توکلی، پگاه ارضی و تورج ثمینی پور بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در کارگاه نمایش نیز نمایش «فردای شب» به عنوان اولین پروژه «رویدادهای اجرایی – پژوهشی کارگاه نمایش» که از روز بیست و چهارم آذر ماه روی صحنه رفته، تا روز ششم دی ماه به اجرای خود ادامه می‌دهد. در این نمایش مژده دایی، مونا سهراب حقیقت، فرنوش نیک اندیش به عنوان بازیگر حضور دارند.

تالار اصلی مجموعه همچنان میزبان اجرای «فرانکنشتاین» به نویسندگی وکارگردانی ایمان افشاریان و بازی پژمان جمشیدی، بانیپال شومون، آناهیتا افشار، محمد پویا، سوده شرحی، سیاوش میری، حامدابریشمی، امید رضایی، فرید کیامرثی، محمد حقیقی پور، مهدی روحانی، مجتبی نصرت، سعید زینلی، حسین آیرمی، مبین تقوی، توحید لواسانی، امین رجایی و پویا نجفی ساعت ۲۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان تا هفتم بهمن روی صحنه می‌رود.

همچنین نمایش «چُنور» به نویسندگی و کارگردانی قطب الدین صادقی و بازی فرشید گویلی نیز ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان در تالار چهارسو تا هفتم بهمن ماه میزبان علاقه مندان تئاتر است.