شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در جریان تئاتری کشور گفت: یک جریان فعال، موثر و پویا به خصوص اوایل دهه هفتاد و بعد از جنگ تحمیلی شکل گرفت که جریانی بهشدت ضروری بود، جریانی تحت عنوان «تئاتر دفاع مقدس» که نسلی از هنرمندان تئاتر کارشان را با این مضامین و جشنوارههایی مانند جشنواره تئاتر مقاومت شروع کردند و امروزه هم جزو شاخصترین هنرمندان تئاتر ما شناخته میشوند، ولی در ادامه متاسفانه این جریان پویایی خودش را از دست داد و برای مثال جشنواره تئاتر مقاومت به دلایلی چند سالی تعطیل و بعد دوباره احیا شد. معتقدم این جشنواره مهم و اثر گذار در شرایط فعلی هم در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
وی ضمن بیان اهمیت جشنواره تئاتر مقاومت افزود: معتقدم این رویداد باید تبدیل به یک جریان مستمر و فعال شده، دبیرخانه دائمی داشته باشد، حضورش مقطعی نباشد و حتی بهصورت دوسالانه نیز برگزار نشود.
تئاتر دفاع مقدس زمینه خلاقیت را دارد
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره شرایط فعلی تئاتر مقاومت در کشور یادآور شد: ما اتفاقاتی را داریم که تحت عنوان آثاری با مضامین مقاومت در تئاتر کشور شکل میگیرد که بیشتر ماحصل دغدغه خود هنرمندان است و معمولاً بیش از ۵ درصد آثار تولیدی هر سال به این مضمون اختصاص دارد. هم هنرمندان جوان و هم پیشکسوت در این حوزه دغدغه دارند، زیرا موضوع دفاع مقدس موضوع موردتوجه جامعه است و به آن توجه میشود و از این جهت به نظرم این حوزه، زمینه آفرینشگری و خلاقیت را داراست و آثار خلاقانهای در آن خلق خواهد شد و حتی نهادهای متولی هم از این آثار حمایت میکنند.
عضو شورای سیاستگذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس افزود: نکتهای که من آن را خیلی قابل اعتنا و مهم میدانم، این است که ما باید این اتفاقات را تبدیل به یک جریان موثر کنیم یعنی نهادهای متولی تئاتر و به خصوص نهادهای متولی تئاتر انقلاب و دفاع مقدس باید با فعالیت مستمر این جریان را پویا نگه دارند.
کرمی در رابطه با شروع مدیریت جدید انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: دوران جدید مدیریت انجن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، یک فرصت است و هر تغییر مدیریتی میتواند شرایط جدیدی را ایجاد بکند. با توجه به شناختی که من از حمید نیلی دارم، میدانم که وی با انگیزه و با تجربه است و دغدغه تئاتر مقاومت را دارد و این مساله میتواند عنصری باشد تا شرایط جدید تحولی را در این عرصه ایجاد کند و قطعاً یک مدیریت درازمدت میتواند خیلی مثمرثمر باشد و با یک برنامهریزی مشخص به نتایج خیلی خوبی برسد.
وی تصریح کرد: آقای نیلی ایدههای خوبی از جمله توجه به تئاتر شهرستانها، توجه به تولیدات نمایشی و نگاه حمایتی به جریان تئاتر مقاومت را هم مطرح کرده است که به نظرم این پیشنهادات باید در تئاتر کشور و به خصوص در جریان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس جدی گرفته شود.
«انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس» به ثبات رسیده است
کرمی با اشاره به جایگاه فعلی «انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس» یادآور شد: انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بهعنوان یک مرکز تخصصی شناخته میشود و تجربههای بسیار خوبی هم از گذشته دارد و به یک ثبات نسبی چه در حوزه رویدادها و چه در جهت تشکیلاتی رسیده است.
وی ادامه داد: اینکه یک نهاد تخصصی و موضوعی به تئاتر دفاع مقدس توجه کند، امری ضروری است ولی آن چیزی که اهمیت بسیاری دارد این است که بتوانیم یک جریان و یک همگرایی را در میان خانواده تئاتر ایجاد کنیم و این همگرایی به برگزاری جشنوارهها بسنده نشود. به این ترتیب میتوانیم برای تولیدات برنامهریزی کنیم. خوشبختانه انجمن بضاعت خوبی از جمله یک جشنواره با سابقه و یک سالن تخصصی دارد و از جهت حوزه اجرایی نیز باتجربه است. امیدوارم نهادهای بالا دستی بتوانند نقش حمایتی خودشان را به خصوص در حوزه اعتباری تکمیل بکنند که این جریان موثر توانایی تداوم داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: باید انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را به عنوان یک مرکز تخصصی ویژه ببینیم که میتواند جریان تئاتر دفاع مقدس را در تئاتر کشور جاری کند.
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