دوره آموزشی اصول اعتقادی کارکنان تبلیغات اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام احمد حاتمیان سوم دیماه جاری در دوره آموزشی توسعه اصول اعتقادی ویژه کارکنان اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان اظهار کرد: قرآن کریم داروی همه بیماری‌هاست و در همه زمینه‌ها برای انسان‌ها هدایتگر است و طرح اندیشه اسلامی در قرآن حوزه‌های مختلف زندگی و حیات بشر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: یک شاکله کلی در هدایتگری قرآن کریم وجود دارد که اگر رعایت نشود انسان نمی‌تواند از آیات قرآن کریم بهره لازم را ببرد.

وی با اشاره به طرح اندیشه اسلامی اظهار کرد: اگر کسی بخواهد تحلیل و تحقیقی پیرامون قرآن کریم داشته باشد نیازمند رعایت مولفه‌هایی از جمله مراجعه به دستورات پیامبر، کتاب امت اسلامی و شاگردان طراز اول پیامبر است که با توجه به این مولفه‌ها می توان به معرفت رسید و بی‌شک در فهم دین باید به مدارک و مبانی اسلامی که قرآن و سنت نبوی است، مراجعه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به ضرورت‌های تحلیل و تحقیق پیرامون مکتب یادآور شد: دین و مکتب تئوری های ذهنی و خالص نیست بلکه دین و مکتب باید با حوزه عملیاتی و کاربردی شناسایی شود و صرفاً نباید درباره معارف دین نظریه‌پردازی کرد ولی در حوزه عمل و پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای دینی بی‌تفاوت باشیم.

حجت‌الاسلام حاتمیان با اشاره به اینکه باید به صورت پیوسته و منسجم دین و مکتب را بررسی کرد، افزود: اگر فقط بخشی از دین مورد توجه قرار گیرد تعریف ناقصی از دین ایجاد می‌شود بنابراین کسی که اندیشه اسلامی را از بطن قرآن استخراج می‌کند باید همه‌ی بخش‌های دین را ببیند چراکه بخشی‌نگری در دین گمراه‌کننده است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم اسلام را به درستی بشناسیم باید اخلاق را در کنار حقوق، شریعت را در کنار طریقت و جهاد را در کنار عدالت ببینیم و اگر بخواهیم مبارزه و مقابله جدی با وهابیت داشته باشیم باید به منابع دست اول آنها مراجعه کنیم.

وی به ضرورت‌های شناخت مکاتب و فرقه‌ها پرداخت و گفت: باید بدانیم مکاتب صرفاً نظری نیست بلکه مجموعه‌ای از معارف نظری و شریعت عملی است و نباید بخشی‌نگر باشیم بلکه باید همه بخش‌های معارف دین را ببینیم و به منابع دست اول مراجعه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه باور و اعتقاد محکم قلبی که شک و تردیدی در آن نباشد، ایمان است؛ افزود: ایمان در راس همه ارزش‌ها از جمله نماز، روزه، حج و جهاد قرار دارد بنابراین باید آگاهانه باشد و انسان باید به هدفی که ایمان دارد صلابت، استواری و استحکام باور داشته باشد.

حجت‌الاسلام حاتمیان عنوان کرد: ایمانی که ناشی از شناخت و معرفت باشد و از تحجر و تعصب دور باشد نماد یک ایمان آگاهانه است.