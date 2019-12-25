برنامه های دانشگاهی دارای پیوست حقوق شهروندی می شوند

فریدون جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصداق هایی از پیوست حقوق شهروندی در فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی گفت: موضوعی که اخیراً مطرح شده بحث اعلام پیوست حقوق شهروندی از سوی وزیر علوم به همه حوزه‌ها مبنی بر افزودن پیوست حقوق شهروندی در تمامی همایش‌ها، انتخاب آثار و فراخوان‌ مقالات یا سایر برنامه های آموزشی و پژوهشی است.

انتخاب رابطین حقوق شهروندی در دانشگاه ها

وی به انتخاب رابطین حقوق شهروندی در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: انتخاب رابطین حقوق شهروندی در دانشگاهها به منظور پایش و اجرای حقوق شهروندی در سطح دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید فعال در حوزه حقوق شهروندی

دستیار وزیر علوم در امور حقوق شهروندی ادامه داد: موضوع دیگر، ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید فعال در حوزه حقوق شهروندی به منظور آگاهی و دسترسی از متخصصین و اساتید فعال در حقوق شهروندی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها است که در این خصوص نیز نامه‌های مختلفی به دانشگاه‌ها ارسال شده است.

راه اندازی دو واحد درس عمومی کلیات حقوق شهروندی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

وی ضمن اشاره به اهم اقدامات وزارت علوم در اجرای حقوق شهروندی افزود: یکی از موضوعات مهمی که برای اجرای آن اقدامات جدی انجام شده است، درج دو واحد درس عمومی با عنوان آشنایی با کلیات حقوق شهروندی است که مقرر شده برای رشته‌های کارشناسی و کاردانی در دانشگاه‌ها ارایه شود.

جشنواره ملی انتخاب پایان‌نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی

وی در مورد جشنواره ملی انتخاب پایان‌نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی نیز گفت: بر اساس مصوبه‌ای که وزیر علوم در جلسه شورای معاونین تکلیف کردند، جشنواره ملی در قالب انتخاب پایان‌نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی برگزار خواهد شد که مکاتبات مرتبط با آن به دانشگاه‌ها ارسال‌شده است که بر همین اساس از دانشگاه‌ها خواسته‌شده تا چکیده پایان‌نامه‌هایی که طی ۵ سال اخیر در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد با موضوع حقوق شهروندی انجام‌شده است را به وزارت علوم ارسال کنند.