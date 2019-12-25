کتابخانه و موزه ملی ملک به گروه ناشران کشور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، موقوفه آستان قدس رضوی، دریافت پروانه نشر به بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران امکان می‌دهد در گستره نشر آثار و نفایس در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی فعالیت کند.

توجه جدی پژوهشگران به فعالیت‌های پژوهشی بر آثار کتابخانه‌ای و موزه‌ای مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به ویژه نسخه‌های خطی، همچنین درنگ بیش‌تر ناشران برای سرمایه‌گذاری در زمینه نشر اینگونه نفایس با توجه به فضای کنونی انتشاراتی کشور، این موقوفه فرهنگی را برآن داشت دریافت پروانه نشر کتاب را پی بگیرد. نشر پاره‌ای از پژوهش‌ها در زمینه‌های نسخه‌های خطی و آثار تاریخی در قالب کتاب بدین‌ترتیب فراهم خواهد شد و دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در این گنجینه بیش‌تر بهره ببرند.

کوشش‌های نشر کتابخانه و موزه ملی ملک بدون هم‌پوشانی با فعالیت‌های دیگر ناشران خصوصی و دولتی، همچنین نهادهای فرهنگی و انتشاراتی آستان قدس رضوی در گستره چاپ کتاب خواهد بود و بیش‌تر بر مدار انتشار متن‌ها، کتاب‌ها و کاتالوگ‌های تخصصی برپایه منابع موجود در این گنجینه تاریخی انجام می‌شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک در گذشته دور، پروانه نشر داشت و در راستای چاپ و نشر کتاب برپایه نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه ملی ملک، همچنین پاره‌ای از پژوهش‌ها در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی فعالیت می‌کرد. آن پروانه نشر اما در دهه‌های گذشته، با گذشت زمان و نبودِ فعالیت در زمینه یادشده از اعتبار افتاده بود. پروانه تازه به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در گستره نسخه‌های خطی این امکان می‌دهد در زمینه‌های غیر رقابتیِ انتشار پاره‌ای نفایس بکوشد.