امضای تفاهمنامه همکاری بین خانه فرهنگ ایران و دانشگاه فرهنگ لاهور

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقای تعاملات و روابط فرهنگی، تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور و مؤسسه دانشگاهی فرهنگ و هنر لاهور (IAC) در محل دفتر رییس مؤسسه دانشگاهی مذکور واقع در خیابان رائیوند لاهور، به امضا رسید.
در این نشست، علیاکبر رضاییفرد، رییس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، ساجده حیدر وندل، رییس مؤسسه فرهنگ و هنر لاهور (رییس سابق دانشگاه معروف هنر لاهور)، اساتید و مسئولان بخشهای مختلف مؤسسه فرهنگ و هنر لاهور حضور داشتند.
تأکید بر استحکام دوستی و روابط ایران و پاکستان
ساجده حیدر وندل در سخنانی، گفت: فراهمسازی زمینهای مناسب به منظور آموزش هنر و توسعه فرهنگ با کشور جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر بخش آموزش در پاکستان تأثیر میگذارد بلکه به نسلهای جوان کمک میکند تا به دیگر کشورهای همسایه خود نیز دسترسی پیدا کند.
رییس مؤسسه فرهنگ و هنر لاهور افزود: مؤسسه فرهنگ و هنر دانش سنتی مردم را ارزیابی کرده و با استفاده از روشهای نوین و آخرین فناوریها آن را مدرن میسازد. هنرآموزان با استفاده از رویکردی سه زبانه، شامل انگلیسی، اردو و پنجابی، فرهنگ و هنر کشورشان را نه به عنوان یک محرک خارجی بلکه به عنوان روشی که ذاتاً با آنها ارتباط دارند، میشناسند.
وی ادامه داد: امضای این تفاهمنامه با خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در گسترش روابط دو جانبه و همچنین، موقعیتی بسیار مناسب برای معرفی فرهنگ دو کشور به یکدیگر را فراهم میسازد.
ساجده حیدر وندل بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای فرهنگی بسیار غنی است و به کمک معرفی آن به هنرآموزان و نسلهای جوان خود میتوانیم در استحکام دوستی و روابط یکدیگر گامی بزرگ را برداریم.
رضاییفرد هم در سخنانی، گفت: یاری گرفتن از فرهنگ غنی و چند هزار ساله سرزمین ایران منجر به تقویت بسیاری از آداب، رسوم و فرهنگ کشور پاکستان با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. یکی از اهداف اصلی و مهم خانه فرهنگ ایران در لاهور معرفی و تبیین فرهنگ غنی ایران در کشور پاکستان، شناسایی فرهنگ مشترک دو کشور به یکدیگر و ارتقای روابط علمی، فرهنگی و هنری دو کشور است.
مسئول خانه فرهنگ کشورمان در لاهور اظهار کرد: امضای این تفاهمنامه که در راستای تقویت همکاریها در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری است، گامی مؤثر در گسترش روابط دو جانبه خواهد بود.
گفتنی است؛ براساس این تفاهمنامه طرفین با هدف گسترش روابط و تقویت همکاریها در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری، تبادل هیأتهای دانشگاهی علمی و فرهنگی، هنرمند و دانشجو، انجام تحقیقات مشترک برای بهره مندی متقابل و پیشرفتهای تحصیلی هر دو نهاد همکاری خواهند کرد.
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