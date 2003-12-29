دفن بيش از 25 هزار نفر از كشته شدگان زلزله بم

اسدلله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي " مهر" با بيان اين مطلب گفت: آخرين آمارها وگزارشهاي رسيده از شهرستان بم حاکي از اين است که تا به حال بيش از25 هزار نفر از کشته شدگان در زلزله بم به خاک سپرده شده اند.

وي افزود: همچنين تا به امروز بيش از11 هزار نفر از مجروحين ومصدومين آسيب ديده در زلزله نيز به بيمارستانهاي شهرهايي مانند تهران ، شيراز ، اصفهان و.. انتقال داده شده اند.

مسوول ستاد اطلاع رساني زلزله بم تاکيد کرد: عمليات آواربرداري به سرعت در دست انجام است و با توجه به گستردگي منطقه زلزله زده مشخص نيست اين کار تا چه مدتي به طول بيانجامد.