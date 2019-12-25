قرارداد ۹۵ میلیون دلاری پنتاگون برای ارتقا پایگاه اینجرلیک ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در شرایطی که دولت آنکارا مقامات واشنگتن را به بستن دو پایگاه نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکا در خاک ترکیه تهدید می‌کند، وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که به منظور ارتقا و بهینه سازی پایگاه هوایی اینجرلیک، چندین قرارداد با ارزشی بالغ بر ۹۵ میلیون دلار منعقد کرده است.

طبق اعلان رسمی پنتاگون که بر روی تارنمای رسمی این وزارتخانه قرار گرفت، مبلغ پیش بینی شده در این قراردادها که با هشت شرکت ترکیه‌ای منعقد شده است، برای تأمین الزامات طراحی- ساخت، طراحی نیمه کامل و کامل زیرساختها اختصاص یافته است.

این قراردادها که ظاهراً پروژه‌هایی کوتاه مدت نیستند- زیرا تاریخ پایان آنها سی و یکم دسامبر ۲۰۲۴ تعیین شده است- نشان می‌دهند که پنتاگون اجرایی شدن تهدیدهای ترکیه را غیرمحتمل می‌انگارد.

گفتنی است که قانونگذاران در کنگره آمریکا به تازگی «قانون ارتقا امنیت ملی آمریکا و پیشگیری از تجدید فعالیت داعش» را طرح کرده اند که به موجب آن، وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه به بهانه خرید سامانه‌های پدافند هوایی «اس- ۴۰۰» از روسیه مجاز شمرده می‌شود.

اما «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در واکنش به طرح این لایحه در کنگره آمریکا تهدید کرده است که دو پایگاه هوایی «اینجرلیک» و «کورچیک» در خاک خود را تعطیل می‌کند.

بنا به گزارشها، پایگاه هوایی اینجرلیک محل نگهداری تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا و پایگاه کورچیک محل استقرار ایستگاه رادار هشدار اولیه است.