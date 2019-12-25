۱۰۶۳ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

عبدالرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در استان ازدواج کردند که از این تعداد ۴۵ نفر ۱۳ ساله و سه نفر ۱۲ ساله بودند.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به ازدواج پسران با سن پایین، بیان کرد: در مورد پسران تنها یک آقای ۱۶ ساله ازدواج کرده است.

وی بیان کرد: طی ۹ ماه امسال یک هزار و ۶۳ طلاق به ثبت رسیده که حدود ۹۰۰ مورد شهری و ۱۳۷ مورد در روستاها بوده است.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طلاق چهار دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.