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۴ دی ۱۳۹۸، ۸:۲۱

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد

۱۰۶۳ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

۱۰۶۳ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

شهرکرد- مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۶۳ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد.

عبدالرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در استان ازدواج کردند که از این تعداد ۴۵ نفر ۱۳ ساله و سه نفر ۱۲ ساله بودند.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به ازدواج پسران با سن پایین، بیان کرد: در مورد پسران تنها یک آقای ۱۶ ساله ازدواج کرده است.

وی بیان کرد: طی ۹ ماه امسال یک هزار و ۶۳ طلاق به ثبت رسیده که حدود ۹۰۰ مورد شهری و ۱۳۷ مورد در روستاها بوده است.

مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طلاق چهار دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کد مطلب 4806937

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