۳۲ مورد ماده معدنی از معادن زنجان استخراج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای معادن در محل استانداری زنجان، گفت: استان زنجان ۳۸۸ معدن دارد که ۳۲۸ مورد آن دارای پروانه بهره‌برداری است.

وی به تنوع مواد معدنی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان کشف شده که ۳۲ مورد مواد معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معادن استان زنجان فعال است و به لحاظ تنوع مواد معدنی، جزو استان‌های با ذخایر و تنوع بالا است که ذخیره قطعی ۶۱۰ میلیون تنی دارد.

فغفوری با اشاره به ذخایر اسمی معادن استان زنجان، افزود: در حال حاضر ۱۱.۵ میلیون تن ذخیره اسمی معادن استان است و در سال جاری با بهره‌برداری ۷ میلیون تن ماده معدنی؛ ۷۰ درصد این ذخایر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ابراز کرد: در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان زنجان استخراج شده است.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معدن آلونیت در روستای زاج‌کندی شهرستان طارم با ذخیره ۸۰ میلیون تنی آلونیت و ۵۰ میلیون تنی کائولونیت همانند معدن انگوران در شهرستان ماهنشان، در شهرستان طارم تحول بزرگی را در اقتصاد و اشتغال استان ایجاد کند.