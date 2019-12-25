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۴ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۸

رئیس سازمان صمت استان زنجان:

۳۲ مورد ماده معدنی از معادن زنجان استخراج می شود

۳۲ مورد ماده معدنی از معادن زنجان استخراج می شود

زنجان-رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: در حال حاضر ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان کشف شده که ۳۲ مورد مواد معدنی استخراج می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای معادن در محل استانداری زنجان، گفت: استان زنجان ۳۸۸ معدن دارد که ۳۲۸ مورد آن دارای پروانه بهره‌برداری است.

وی به تنوع مواد معدنی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان کشف شده که ۳۲ مورد مواد معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معادن استان زنجان فعال است و به لحاظ تنوع مواد معدنی، جزو استان‌های با ذخایر و تنوع بالا است که ذخیره قطعی ۶۱۰ میلیون تنی دارد.

فغفوری با اشاره به ذخایر اسمی معادن استان زنجان، افزود: در حال حاضر ۱۱.۵ میلیون تن ذخیره اسمی معادن استان است و در سال جاری با بهره‌برداری ۷ میلیون تن ماده معدنی؛ ۷۰ درصد این ذخایر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ابراز کرد: در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان زنجان استخراج شده است.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معدن آلونیت در روستای زاج‌کندی شهرستان طارم با ذخیره ۸۰ میلیون تنی آلونیت و ۵۰ میلیون تنی کائولونیت همانند معدن انگوران در شهرستان ماهنشان، در شهرستان طارم تحول بزرگی را در اقتصاد و اشتغال استان ایجاد کند.

کد مطلب 4806951

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