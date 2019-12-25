پیش بینی صادرات ۱۰میلیارد دلاری مواد معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سر قینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، گفت: یکی از موضوعاتی که در بهره‌برداری معادن مورد توجه است، مباحث محیط زیستی است که اگر رعایت نشود، معدن از بهره‌بردار گرفته می‌شود و باید معدن کاران به سلامت محیط زیست بیشتر توجه کنند.

وی با بیان اینکه دولت در بحث معادن بیشتر به بحث توسعه مناطق محروم تاکید دارد و در این بخش نگاه فقط به دریافت حقوق دولتی نیست، افزود: توسعه مناطق محروم، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی کشور اهمیت زیادی دارد.

سر قینی به ظرفیت معادن کشور اشاره کرد و یاد آور شد: پیش‌بینی بهره‌برداری از معادن برای امسال ۱۰ میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی از طریق صادرات بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه امروز معادن کشور نه تنها نیاز کارخانجات صنعتی کشور، به ویژه صنعت ساختمان را تامین می‌کنند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی انجام شود.

سرقینی تصریح کرد: اغلب سلب صلاحیت از بهره‎برداری معادن دلایل زیست محیطی دارد و در این حوزه جدی وارد عمل شده‌ایم و برخوردها بدون اغماض است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یاد آور شد: اگر کسی تخلفی در بخش منابع طبیعی و یا محیط زیست انجام دهد، برخورد جدی با معدن کار انجام می‌شود.

سرقینی به قانون پرداخت حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: قانون حقوق دولتی را تعیین و میزان حقوق دولتی برای مواد معدنی مختلف به شورای عالی معادن کشور واگذار شده است.