مدعی عنوان قهرمانی به دنبال پنجمین برد در لیگ برتر والیبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه از ساعت ۱۵ با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم ذوب آهن اصفهان، مدعی عنوان قهرمانی فردا میزبان تیم شورا و شهرداری قزوین خواهد بود و برای پنجمین برد متوالی تلاش خواهد کرد.

اکسون تهران نیز این هفته میهمان توسعه اقتصادی اطلس است و دو تیم افق قم و ستارگان فارس نیز روی در روی هم قرار خواهند گرفت.

برنامه دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان:

* ذوب‌آهن - شورا و شهرداری قزوین

* توسعه اقتصادی اطلس - اکسون

* افق قم - ستارگان فارس