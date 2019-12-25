کاشت ۱۵۰۰ اصله نهال نارنج در کیش به یاد ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کاشتن ۱۵۰۰ نهال ثمرده نارنج یادبودشهدا استان هرمزگان صبح چهارشنبه در تقاطع فاز ۷ شهرک صدف انجام شد.

غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم گفت تصمیم داشتیم که به یاد تک تک شهدای گلگون کفن کشور در جزیره کیش درختی کاشته شود، خوشبختانه گنگره ملی شهدای هرمزگان بهانه‌ای مغتنم گردید که امروز شروع این اقدام بزرگ را در کیش شاهد باشیم.

وی افزود: عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گاشت درختان ثمرده در همین راستا در جزیره کیش تصمیم داریم تا پایان سال ۲۰ هزار اصله درخت ثمرده را بکاریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بحث کمک به بومیان جزیره در جهت ایجاد اشتغال و مسکن از اهم اقدامات ما در مدت مدیریت خود در جزیره کیش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تکریم از گردشگران را بر حسب مسئولیت محول شده وظیفه بی قید و شرط مجموعه‌های خود میدانیم و امیدواریم با رعایت فرهنگ و انتقال الگو های ای دال جزیره به گردشگران خاطرات به یاد ماندنی برای گردشگران جزیره کیش به یادگار داشته باشیم.

مقدس زاده مدیرعامل شرکت آب و عمران و خدمات کیش گفت: به پاس حماسه‌ها و جانفشانی ۱۵۰۰ شهید دفاع مقدس از استان هرمزگان و بجهت تکریم از تک تک این شهدای والا مقام امروز ۱۵۰۰ اصله نهال درخت نارنج در منطقه فاز ۷ صدف کاشته شد وی افزود بنابر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش جهت کاشت درخت‌های مثمر با اقدام صورت گرفته برای اولین در جزیره کیش اقدام به کاشت درخت مثمر و میوه ده کرده‌ایم.

وی افزود: بنا داریم تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده بیش از ۲۰ هزار اصله درخت دیگر سازگار با آب و هوای کیش و ترجیحاً درخت‌های ثمرده را در نقاط مختلف جزیره بکاریم.

شهداد کناری فرماندهی سپاه کیش گفت، گنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان از تاریخ ۱ الی ۵ دیماه با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

وی یکی از برنامه‌های مهم این گنگره را اهدای ۱۵۰۰ جهیزیه کامل برای افراد محروم و حضور در جشن این عزیزان و پیگیری و اجرای ۱۵۰۰ پروژه محروم زدایی از مناطق محروم در سطح استان هرمزگان عنوان کرد و افزود در همین رابطه کاشت ۱۵۰۰ نهال ثمرده نارنج در بوستان شهدای هرمزگان در جزیره کیش اجرا شد.

وی برنامه دیگر این گنگره در جزیره کیش را در صبح روز چهارشنبه پنجم دیماه ۹۸ را غبار روبی مدفن شهدای گمنام در مسجد امام حسن (ع) و به صدا درآمدن زنگ شهادت و ایثار در مدارس کیش عنوان کرد.