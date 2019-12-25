۶۱ هکتار از اراضی ملی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری سه شنبه شب در کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی استان کردستان، اظهار داشت: ۶۱ هکتار از اراضی ملی و غیر کشاورزی این استان در قالب ۱۶ فقره پرونده به متقاضیان اراضی ملی واگذار شده که مهمترین دلیل آن اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی در راستای اشتغال آفرینی است.

وی افزود: این طرح ها شامل طرح مجتمع گردشگری، محصولات بتنی غیرمسلح از بتن معمولی، دانه بندی شن و ماسه، باشگاه سوارکاری، تولید سنگ آهن دانه بندی شده و مجتمع خدمات رفاهی چند منظوره است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: این طرح‌ها در شهرستان‌های سنندج، کامیاران، سقز و دیواندره اجرا می‌شود که با نظر اعضای کمیسیون با واگذاری اراضی ملی به متقاضیان جهت اجرای طرح‌های کشاورزی، تغییر مجری، تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جعفری یادآور شد: طرح دانه بندی شن و ماسه روستای آلتون علیا سقز به مساحت ۱۰ هزار مترمربع، طرح سنگ آهن دانه بندی شده روستای حسن سالاران سقز به مساحت ۲۷ هزار مترمربع و طرح مجتمع خدماتی رفاهی دو منظوره روستای صوفیان سنندج از جمله این طرح های تولیدی و اشتغالزایی است.