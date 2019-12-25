پیشنهاد وسوسه کننده باشگاه قطری به استراماچونی جدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که استقلال با استراماچونی خیلی خوب نتیجه میگرفت و پیروزیهای متوالی و پر گلی به دست میآورد، چشم برخی باشگاههای متمول عربی مربی ایتالیایی آبیها را گرفته بود و بی تمایل نبودند او را به خدمت بگیرند.
یکی از باشگاهها، الریان قطر بود که گفته میشد بعد از ترک تهران توسط استراماچونی، به وی پیشنهاد وسوسه انگیزی داده بود.
در حالی که دعوای رسانهای باشگاه استقلال و استراماچونی به اوج رسیده، باشگاه قطری شانس بیشتری برای خودش جهت جذب استراماچونی قائل شده و شنیده میشود پیشنهاد آنها جدی تر از گذشته به جریان افتاده است.
این در حالی است که علیرغم بالا گرفتن دعوای رسانهای استقلال و استراماچونی، هم مدیران استقلال همچنان استرا را سرمربی تیم خود دانسته و از ابراز علاقه شان برای بازگشت او صحبت میکنند و هم استراماچونی خودش را سرمربی استقلال میداند و از علاقهاش برای بازگشت به ایران میگوید.
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