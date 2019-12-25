به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی تهران از سوی اتحادیه جهانی کشتی که قرار بود در روزهای ۷ و ۸ آذر برگزار شود، متولیان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی و حتی برخی نهادهای سیاسی وارد گود شدند تا میزبانی جام جهانی را دوباره به ایران بازگردانند. در ادامه این تلاش همه جانبه، اتحادیه جهانی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد تاریخ جدید و پیشنهادی برگزاری این مسابقات را اعلام کند تا اتحادیه جهانی نیز طی رایزنی با تیم های شرکت کننده، زمینه برگزاری این مسابقات تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی را فراهم آورد.

در همین راستا چندی پیش حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد روزهای ۱۴ و ۱۵ و همچنین ۱۸ و ۱۹ آذرماه به عنوان تاریخ پیشنهادی برگزاری جام جهانی در تهران به اتحادیه جهانی اعلام شده تا ایران بتواند در یکی از این دو تاریخ جدید، میزبان جام جهانی باشد. اما حالا با توجه به روزهای پایانی سال میلادی و گذشتن تاریخ های اعلام شده از سوی ایران، می توان پرونده برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۹ در تهران را مختومه دانست.

البته این به معنای پایان امیدواری متولیان ورزش و فدراسیون کشتی برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی نیست، چراکه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی چندی پیش در حاشیه مجمع سالانه هیات کشتی خراسان رضوی اظهارات امیدوارکننده ای را مطرح کرد. او در این رابطه گفت: طبق مصوبات اتحادیه جهانی کشتی، در سالی که المپیک برگزار می‌شود، مسابقات جام جهانی برگزار نخواهد شد، اما این بار قرار شده تا جام جهانی استثنائا و بر خلاف تصمیم قبلی در سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار شود.

از سویی دیگر حسن رنگرز نیز در تایید اظهارات رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد: به تازگی ایمیلی از اتحادیه جهانی دریافت شده مبنی بر اینکه این اتحادیه در حال رایزنی برای برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در تهران است. اینطور که به ما اعلام شده این بار استثنائا اتحادیه جهانی مجاب شده مسابقات را به سال بعدی میلادی موکول کند. بدین ترتیب احتمالا جام جهانی در بهمن یا اسفندماه سال ۱۳۹۸ در ایران برگزار خواهد شد. ضمن اینکه اتحادیه جهانی بابت هزینه‌هایی که به خاطر تغییر زمان برگزاری جام جهانی به ما تحمیل شده نیز عذرخواهی کرده است.

با این شرایط می‌توان امیدوار بود ایران همچنان میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است اما هنوز زمان دقیق آن از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام نشده و نمی‌توان تا ثبت رسمی این مسابقات در تقویم اتحادیه جهانی، قاطعانه در این مورد اظهار نظر کرد.