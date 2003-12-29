وي در گفتگو با خبر نگار اعزامي" مهر" به بم با بيان اين مطلب افزود : شبکه بهداشت و درمان استان کرمان براي مشخص شدن اسامي ، تعداد و محل بستري شدن مجروحان اين حادثه پايگاه اينترنتي راه اندازي کرده است .
وي آدرس اين پايگاه را ( www.Bem.Kmu.Ac.Ir ) اعلام کرد .
معاون استاندار كرمان در گفتگو با "مهر " :
25 هزار تن از كشته شدگان حادثه زلزله بم دفن شده اند
علي سياووشي معاون استاندار كرمان گفت : تا ظهر امروز 25 هزار تن از كشته شدگان حادثه زلزله شهرستان بم دفن شده اند .
وي در گفتگو با خبر نگار اعزامي" مهر" به بم با بيان اين مطلب افزود : شبکه بهداشت و درمان استان کرمان براي مشخص شدن اسامي ، تعداد و محل بستري شدن مجروحان اين حادثه پايگاه اينترنتي راه اندازي کرده است .
کد مطلب 48070
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