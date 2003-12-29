25 هزار تن از كشته شدگان حادثه زلزله بم دفن شده اند

وي در گفتگو با خبر نگار اعزامي" مهر" به بم با بيان اين مطلب افزود : شبکه بهداشت و درمان استان کرمان براي مشخص شدن اسامي ، تعداد و محل بستري شدن مجروحان اين حادثه پايگاه اينترنتي راه اندازي کرده است .

وي آدرس اين پايگاه را ( www.Bem.Kmu.Ac.Ir ) اعلام کرد .