  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۴۰

برای تصدی پست نخست وزیری؛

منابع آگاه از توافق بر سر «العیدانی» در عراق خبر دادند

منابع آگاه از توافق بر سر «العیدانی» در عراق خبر دادند

منابع آگاه از توافق گروه های سیاسی عراقی بر سر نامزدی اسعد العیدانی برای تصدی پست نخست وزیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که توافقی بر سر نامزدی «اسعد العیدانی» برای به دست گرفتن پست نخست وزیری در عراق حاصل شده است.

این منابع تاکید کردند که قرار است برهم صالح رئیس جمهور عراق اسم العیدانی، استاندار بصره را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری ارائه دهد.

شبکه المیادین گزارش داد که تقریبا گروه های سیاسی در عراق بر سر نامزدی العیدانی توافق کرده اند.

بر اساس این گزارش، العیدانی ویژگی های لازم را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری دارد چرا که وی یکی از شخصیت های مستقل بوده و با اکثر گروه های سیاسی در این کشور ارتباط دارد.

پیش از این، یک منبع آگاه عراقی اعلام کرده بود که ائتلاف البناء، اسعد العیدانی را پس از اینکه نامزدی قصی السهیل با مشکل برخورد کرده و مخالفت با آن صورت گرفته برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کرده است. بر این اساس «قصی السهیل» از نامزدی تصدی پست نخست وزیری استعفا داد.

کد مطلب 4807017
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها