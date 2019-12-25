منابع آگاه از توافق بر سر «العیدانی» در عراق خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که توافقی بر سر نامزدی «اسعد العیدانی» برای به دست گرفتن پست نخست وزیری در عراق حاصل شده است.

این منابع تاکید کردند که قرار است برهم صالح رئیس جمهور عراق اسم العیدانی، استاندار بصره را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری ارائه دهد.

شبکه المیادین گزارش داد که تقریبا گروه های سیاسی در عراق بر سر نامزدی العیدانی توافق کرده اند.

بر اساس این گزارش، العیدانی ویژگی های لازم را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری دارد چرا که وی یکی از شخصیت های مستقل بوده و با اکثر گروه های سیاسی در این کشور ارتباط دارد.

پیش از این، یک منبع آگاه عراقی اعلام کرده بود که ائتلاف البناء، اسعد العیدانی را پس از اینکه نامزدی قصی السهیل با مشکل برخورد کرده و مخالفت با آن صورت گرفته برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کرده است. بر این اساس «قصی السهیل» از نامزدی تصدی پست نخست وزیری استعفا داد.