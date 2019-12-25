وضعیت پاسخگویی نظام اداری کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی شامگاه سه‌شنبه در چهارمین جلسه کارگروه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم با هدف بررسی طرح جامع اصلاح وضعیت نظام اداری کشور در استان قم برگزار شد، افزود: کشور در زمینه پاسخ‌گویی نظام اداری در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

وی افزود: در استان قم ۲۹ هزار و ۱۰۱ نفر کارمند در ادارات فعالیت دارند که حدود ۲۸ صدم درصد کل کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند که از متوسط کل جمعیت این استان کم‌تر است.

معاون توسعه سرمایه سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: باید دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به ویژه قم در زمینه سهم استخدامی خود مطالبه گری کنند و با توجه به برگزاری ۳ آزمون استخدامی در کشور که آخرین آن یک ماه گذشته برگزار شد سهم قم تنها ۳۵۵ نفر بوده که ۲۵۵ نفر به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: سهم استان قم در آزمون استخدامی ششم تنها ۴۴ نفر و در آزمون پنجم هم ۴۸۸ نفر بوده است.

مدیران جوان جایگزین مدیران سن بالا

صدری نوش‌آبادی گفت: بر اساس دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری مدیران جوان جایگزین مدیران با سن بالا می‌شوند و در جریان اجرای این طرح انتقادها نسبت به سن مدیران کاهش یافته است.

وی افزود: با اجرای این طرح نظام اداری کشور چابک و اثربخش خواهد بود و حجم دولت هم باید به ۲۲ درصد طبق برنامه توسعه ششم کاهش یابد.

معاون توسعه سرمایه سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: طبق این طرح باید بر اساس زمان‌بندی مشخص رتبه کشور در دولت الکترونیک از ۹۰ به ۷۰ ارتقا یافته و کیفیت خدمات دولتی ۳۰ درصدی افزایش یابد و مدیران دستگاه‌های اجرایی گواهی شایستگی دریافت و ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری حاصل شود.

وی با بیان اینکه انتصابات باید مبتنی بر شایستگی مدیران باشد، گفت: از سال ۹۷ دستگاه‌ها ملزم به اجرایی شدن این امر هستند و دستگاه‌های نظارتی هم به این مسئله ورود کردند.

صدری نوش‌آبادی اظهار داشت: کانون‌های ارزیابی ایجاد شده تا گواهی شایستگی برای انتصابات صادر کنند و استان قم جزو این دسته استان‌ها نیست و باید وارد عمل شود.

وی بیان کرد: در ارتباط با سن مدیران هم تا پایان برنامه توسعه ۸ سال از متوسط سن مدیران اجرایی کاهش یابد.