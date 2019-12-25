برای شرکت در انتخابات نیازی به کارت ملی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی زینیوند در گردهمایی رؤسای ادارات ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برای شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اصل شناسنامه و همراه داشتن شماره ملی کفایت میکند و نیازی به همراه داشتن کارت ملی نیست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال افزود: ثبت احوال از قدیم تاکنون تغییرات بسیاری داشته و از یک سیستم دستی به سیستمهای الکترونیک تبدیل شده است.
وی گفت: عملکرد ثبت احوال در سیستان و بلوچستان متفاوت از سایر استانهای کشور بوده و با توجه به گستردگی و پیچیدگی کار در این استان کار ثبت احوال بسیار خطیر و مهم است.
زینی وند با اشاره به بحث فاقدین شناسنامه گفت: مسؤولان استان به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف پروندههای فاقدین شناسنامه هستند و تا کنون ۳۱ هزار سند هویتی در این زمینه صادر شده است.
وی با قدردانی از حضور رؤسای ادارات ثبت احوال در هیأتهای اجرایی حوزههای انتخابات اظهار داشت: تأیید صلاحیت داوطلبان توسط هیأتهای اجرایی، بر اساس قانون، بررسیهای شکلی و ماهیتی و تأیید دستگاههای ذیربط انجام شده و ۹۹.۱۱ درصد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تأیید صلاحیت شدهاند.
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