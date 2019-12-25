استقبال از نظرات کارشناسان در تدوین تعرفه سال ۹۹ شهرداری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کاوسی امید صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان افزود: به زودی بررسی تعرفه دفترچه عوارض سال ۹۹ شهرداری همدان در کمیسیون بودجه شورا آغاز می‌شود.

وی گفت: بر این اساس علاوه بر نظر اعضای شورا از گروه‌های مختلف جامعه، صنوف، نخبگان، صاحب نظران و کارشناسانی که نظری در خصوص تعرفه سال ۹۹ در جهت اصلاح، صرفه و صلاح شهر دارند استقبال می‌کنیم.

کاووسی با بیان اینکه این افراد باید نظرات خود را طی چند روز آینده به شورا اعلام کنند، اضافه کرد: در بررسی تعرفه سال ۹۹ جلسات مختلفی را با گروه‌های صنفی مختلف برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به الحاق ۳ روستا به شهر همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفه‌ای از نظر ارزش محاسباتی برای روستاهای الحاق شده نداریم لازم است در این راستا شهرداری همدان در مباحث تعرفه‌ای مراجعین برای اخذ پروانه و نیز سایر موضوعات هر چه سریع‌تر برای باقیمانده سال جاری نیز پیشنهادات خود را به شورا ارائه دهد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان همچنین تاکید کرد: شهرداری پیشنهادات خود را در خصوص تعرفه سال ۹۹ برای الحاق ۳ روستا به شهر لحاظ کند.