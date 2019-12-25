مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ذوب آهن بدون توجه به حکم کمیته انضباطی پیگیر دیدارهای خود در لیگ برتر بسکتبال و نیم فصل دوم این رقابت ها خواهد بود، گفت: شخصا نسبت به حکم کمیته انضباطی معترضم اما من به عنوان سرمربی تیم در مقامی نیستم که در مورد حضور یا کناره گیری از مسابقات تصمیم بگیرم. در این مورد تابع سیاست های باشگاه هستیم همانطور که در دیگر موارد از تصمیمات مسئولان باشگاه تبعیت کردیم.

وی تصریح کرد: در مورد دیدار روز جمعه و اینکه در سالن محل برگزاری مسابقه حاضر نشدیم، تابع تصمیم مسئولان باشگاه بودیم. در مورد چگونگی واکنش نسبت به حکم کمیته انضباطی هم از آنها پیروی می کنیم، مسئولان تاکید داشتند که دیدارهای مان را در نیم فصل دوم ادامه دهیم اگرچه در عین حال پیگیر احقاق حق خود هستیم. قرار است مسئولان باشگاه ذوب آهن مستندات جدید ارائه کنند تا با کمک آن بتوانند از حق تضعیف شده تیم بسکتبال دفاع داشته باشند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن همچنین در مورد دیدار روز پنجشنبه برابر مهرام تهران گفت: بدون شک مهرام از تیم های همیشه مطرح و آماده در لیگ برتر بسکتبال ایران است. حضور این تیم در مسابقات باشگاهی کشور غنیمت است. خودِ من چه مقابل این تیم بازی داشتم و چه در جایگاه تماشاگر بودم، دوست داشتم مهرام باشد و در لیگ بازی کند چراکه یک تیم ریشه دار و تاثیر گذار است.

حاتمی یادآور شد: در هر صورت دیدار فردا برای ما مهم و تاثیر گذار و البته سخت است هرچند که از نظر فنی فرقی ندارد که با کدام تیم بازی می کنیم، تلاش می کنیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.

وی در واکنش به این موضوع که «ذوب آهن به خاطر حکم کمیته انضباطی حداقل امتیاز ممکن از دیدار برابر شهرداری گرگان را از دست داد و همین مسئله می تواند برای این تیم در ادامه مسابقات مشکل ساز شود»، گفت: من اصل موضوع یعنی حکمی که صادر شده را قبول ندارم. اینکه یک تیم به هر دلیل حاضر نشود و بعد تیم مقابل جریمه شود را قبول ندارم اما گاهی بهتر است ببازیم تا با هر شرایطی بازی کنیم. بدون توجه به این حکم کارمان را ادامه می دهیم و پیگیری مسائل مربوط به آن را هم به باشگاه واگذار می کنیم. فقط حوزه مسائل فنی با من است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تاکید کرد: در نیم فصل دوم مسابقات شرایط به مراتب بهتری خواهیم داشت. در نیم فصل اول شناخت کاملی میان من و بازیکنانم وجود نداشت اما این شناخت به تدریج کامل و کامل تر شد. همین فاکتور در نیم فصل دوم بسیار تعیین کننده خواهد شد.