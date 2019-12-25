واکسیناسیون ایمن سازی امدادگران هلال احمر همدان انجام شد

حمید عرفی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام واکسیناسیون ایمن سازی برای کارکنان و نجات گران و تزریق واکسن B و واکسن کزار برای این گروه خبر داد و گفت: با این اقدام امکان حضور نجات گران و کارکنان در حوادث و سوانح مختلف داخلی و خارجی فراهم شد.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی کشور ایران و قرار گرفتن آن در نقطه حادثه خیز دنیا خاطرنشان کرد: طرح واکسیناسیون هپاتیت B و واکسن دوگانه بزرگسالان در سه نوبت برای پرسنل، نجات گران و داوطلبان حوزه معاونت امداد و نجات استان انجام می‌گیرد که سوم و چهارم دیماه اولین نوبت آن بود.

حمید عرفی یگانه با اشاره به اینکه جا ماندگان نوبت اول طرح می‌توانند با دریافت معرفی نامه در محل مرکز بهداشت همدان این تزریق را انجام دهند، گفت: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت استان در درمانگاه جمعیت هلال احمر استان همدان به اجرا درآمد.

معاون امداد و نجات جمعیت استان همدان هدف از اجرای این طرح را ایمن سازی نیروهای امدادی در برخورد با انواع مصدومین ناشی از حوادث مختلف و پیشگیری از ابتلای آنها به بیماری‌های واگیردار عنوان کرد.

وی گفت: از آنجا که در محل‌های وقوع حوادث، انواع آلودگی‌ها از جمله تماس با خون و جراحات ناشی از برخورد اشیا وجود دارد ایمن سازی نجات گران و کارکنان جز اولویت‌ها بود که باید انجام می‌گرفت.

عرفی یگانه یادآور شد: اجرای نوبت دوم و سوم این طرح در ماه‌های آینده طبق زمان بندی اعلام شده انجام می‌گیرد و کسانی که نوبت اول را تزریق کرده‌اند باید برای تکمیل شدن دوره واکسیناسیون نوبت دوم و سوم را طبق جدول زمان بندی انجام دهند.