۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است

مشهد - مقایسه غلظت آلاینده‌ها در مشهد حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۲۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه لشگر در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط هشدار است. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار سجاد با عدد شاخص ۱۵۵ در شرایط ناسالم برای تمامی افراد گزارش شده است.

توصیه می‌گردد افراد حساس فعالیت‌های طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

کد مطلب 4807048

