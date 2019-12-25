شهادت ۹ عضو یک خانواده فلسطینی/ارتش اسرائیل: اشتباه کردیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای به حمله اشتباهی خود به یک خانواده فلسطینی اذعان کرد.

در این بیانیه آمده است که حمله هوایی صورت گرفته در تاریخ ۱۴ نوامبر علیه منزل رسمی ابوملحوس یک شهروند فلسطینی باعث کشته شدن ۹ تن از اعضای این خانواده در دیر البلح شده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که حمله مذکور نتیجه برآوردهای اشتباه بوده است.

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قبل از حمله مذکور، منزل ابوملحوس به عنوان یک پایگاه نظامی وابسته به جنبش جهاد اسلامی دسته بندی شده بود. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این ساختمان غیر نظامیان نیز حضور داشتند.

ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به این اشتباه، اعلام کرد که تلاش می کند چنین اقداماتی تکرار نشود!

این در حالیست که نظامیان صهیونیست به صورت روزانه، تعداد زیادی از غیر نظامیان فلسطینی را در معرض حملات خود قرار می دهند.