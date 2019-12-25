به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی پور صبح چهارشنبه در جمع بازرسین دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: مردم از همه دستگاههای اجرایی انتظار ارائه خدمات کیفی، مطلوب و استاندارد در کمترین زمان و به بهترین وجه دارد.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان سالانه پنج بار مورد ارزیابی قرار میگیرند، گفت: بر اساس دستور استاندار بوشهر مدیران دستگاههای اجرایی روزهای دوشنبه هر هفته ملاقات عمومی برگزار میکنند.
مدیرکل بازرسی، عملکرد و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر افزود: احترام و تکریم به مردم همراه با خدمات مطلوب وظایف مهم دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
وی اضافه کرد: هرچه خدمات به مردم بهتر و مطلوبتر باشد افزایش و سرمایه اجتماعی محفوظ میماند و بازرسیها در این دو موضوع نقش اساسی دارند.
قلیپور گفت: دستگاههای اجرایی استان بوشهر سالانه پنج بار مورد ارزیابی قرار میگیرند و هدف همه ما ارائه خدمات به مردم است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس دستور استاندار بوشهر همه مدیران کل استان روزهای دوشنبه هر هفته ملاقات عمومی برگزار میکنند و با توجه به اهمیت موضوع تمامی مرخصیها و مأموریتها در این روز لغو است.
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