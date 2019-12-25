۳ سد پلدختر تخصیص آب گرفت/ تامین آب اراضی کوهدشت از سد «سیمره»

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به سدهایی که طی سالهای گذشته در لرستان ساخته شده اما تخصیص آبی نداشتهاند، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته تخصیص آب برای این سدها گرفته شد.
تخصیص آب برای طرحهای مطالعاتی
وی با اشاره به تخصیص ۴۱ میلیون متر مکعب آب برای سد «هاله»، عنوان کرد: برای ایستگاه پمپاژ آب «اسماعیل آباد» ۴.۸ میلیون متر مکعب آب، برای سد «ایوشان» ۲۶.۹ میلیون متر مکعب، برای ایستگاه «فیض آباد» ۲۲ میلیون متر مکعب و… آب تخصیص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به طرحهای مطالعاتی حوزه آب لرستان، گفت: در گذشته برای این طرحها تخصیص آبی صورت نگرفته بود چرا که باید فاز اول مطالعات انجام شود و پس از تصویب طرح در قالب ماده ۲۳، ردیف اجرایی بگیرد.
میرزایی، بیان داشت: وزارت نیرو به طرحهای مطالعاتی آب منطقهای تخصیص آب داده است.
وی با تاکید بر اینکه تا سد و یا پروژهای تخصیص آب نگیرد امکان ندارد که ردیف اجرایی بگیرد، گفت: در این راستا برای سد «ده پهلوان» نورآباد و برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان نورآباد ۲۵ میلیون متر مکعب تخصیص آب در نظر گرفته شده است.
تخصیص آب برای ۳ سد پلدختر
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه برای سد «کاکاشرف» که یک سد مطالعاتی بوده، ۱۰ میلیون متر مکعب آب تخصیص داده شد، افزود: برای سد «داربلوط» که در منطقه چغلوندی قرار دارد و هنوز مطالعات مرحله پیش شناخت آن انجام شده، چهار میلیون متر مکعب آب تخصیص یافته است.
میرزایی، تصریح کرد: در اکثر نقاط استان و شهرستانها ما سد داریم، یکی از شهرستانهایی که هیچ گونه سدی نداشت، پلدختر بود، علاوه بر اینکه سدی در این شهرستان برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی وجود نداشت بلکه به لحاظ قرار گیری در خروجی استان لرستان، هر ساله شاهد تحمیل خسارتهای زیادی به زیرساختهای شهرستان بودیم که در این مرحله به سه پلدختر آب تخصیص یافت.
وی، گفت: برای سد «چولهول» پلدختر ۲۵ میلیون متر مکعب، سد «بن لار» ۱۰ میلیون متر مکعب و سد «زال» نیز هشت میلیون متر مکعب آب تخصیص یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان همچنین با اشاره به سد «میان کوه» که مطالعات فاز اول آن تکمیل و تعطیل شده بود، گفت: برای این سد نیز ۲.۵ میلیون متر مکعب آب تخصیص یافته است.
تخصیص آب سد «سیمره» برای اراضی کوهدشت
میرزایی با تاکید بر اینکه سد «خسروآباد» کوهدشت یکی از سدهای مطالعاتی ما بود که طی سالهای گذشته آغاز شده بود اما هیچ موقع تخصیص آبی نگرفته بود، بیان داشت: برای این نیز هشت میلیون متر مکعب آب تخصیص یافته است.
وی، گفت: این سد میتواند بخش عمدهای اراضی کشاورزی دشت «طرهان» و «کوهنانی» را تأمین آب کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه اراضی کشاورزی خیلی مرغوبی در حاشیه رودخانه «سیمره» و پایین دست سد «سیمره» وجود دارد، عنوان کرد: برای این اراضی نیز تحت عنوان ایستگاه پمپاژ «رومشکان»، تخصیصی به میزان شش میلیون متر مکعب گرفتیم.
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