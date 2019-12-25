۳۸۰ واحد تولیدی اردبیل تحت نظارت استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار پارس آباد عنوان کرد: طبق آخرین آمار جمع آوری شده در حال حاضر بیش از ۳۸۰ واحد تولیدی استان تحت نظارت استاندارد قرار دارند.
به گفته وی بیشترین میزان تولیدات این واحدها در بخش مصالح ساختمانی قرار داشته و نظارتها به صورت مستمر بر اساس شاخصهای تعیین شده ادامه دارد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل با بیان اینکه واحدهای تولیدی مدنظر بیش از ۷۰۰ فرآورده را تولید میکنند، یادآور شد: بر اساس استانداردهای تعیین شده مجموعه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در چند سال گذشته توانسته رتبههای برتر را در بین دستگاههای اجرایی منطقه به خود اختصاص دهد.
علایی تصریح کرد: کسب رتبههای برتر اداره کل استاندارد در بین دستگاههای اجرایی در شرایطی به وقوع پیوسته که با محدودیتهایی در منابع انسانی و همچنین وسعت بالای استان مواجه هستیم.
وی به وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان پارس آباد نیز اشاره کرد و ادامه داد: نظارتهای مستمر بر ۱۷ واحد تولیدی شهرستان پارس آباد که ۵۰ نوع فرآورده را تولید میکنند در کنار وضعیت باسکولها، ترازوها، جایگاههای «سی. ان. جی» و شهرهای بازی با جدیت انجام میپذیرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل یادآور شد: توجه به حفظ ایمنی و سلامت شهروندان و حمایتهای عملیاتی از تولید و سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان یک اولویت جدی تعیین شده و با تلاش تمامی عوامل فعال در اداره کل استاندارد برای دستیابی به این مهم در تلاش خواهیم بود.
نظر شما