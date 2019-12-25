حماسه ۹ دی عظمت و بصیرت ملت را به رخ جهانیان کشاند

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن حماسه بزرگ نهم دی ماه ۱۳۸۸ و با اشاره به خلق این حماسه عظیم از سوی ملت غیور و ولایتمدار ایران اسلامی، اظهار داشت: ایران اسلامی همواره قبل و بعد پیروزی انقلاب اسلامی در معرض فتنه انگیزی ها و توطئه‌های دشمنان به ویژه دسیسه‌های ایالات متحده آمریکا بوده است و قدرت‌های پوشالی جهان غرب و استکبار در این چهل سال عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره سیلی‌های محکمی از ملت بزرگ و استکبارستیز ایران خورده است و اوج این اتفاق در فتنه سال ۱۳۸۸ و حماسه عظیم و پرشور نهم دی ماه ۱۳۸۸ بوده است.

وی در ادامه با اشاره به شکسته شدن ابهت پوشالی جهان و استکبار در برابر خواست و عظمت ملت ایران در نهم دی ماه ۱۳۸۸، افزود: ۹ دی تبلور بصیرت و عظمت و تجدید بیعت ملت بزرگ ایران اسلامی با نظام و رهبری معظم انقلاب و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی بود و این حادثه در نوع خود بی نظیر بود.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پیروزی‌های انقلاب اسلامی و ملت بزرگ و قهرمان ایران در این چهل سال اشاره و تاکید کرد: الگوی مهم جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران عبرت‌های تاریخ عاشورا و قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش است و این ملت با تاسی از حرکت حضرت سیدالشهداء (ع) در مقابل مستکبران عالم ایستاده است و در مقابل همه فتنه‌ها و دسیسه‌ها سربلند بیرون خواهد آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود به برخی ویژگی‌های ممتاز جمهوری اسلامی و ملت شهید پرور و ولایتمدار ایران اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۹ دی بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین راهپیمایی در تاریخ انقلاب اسلامی بود که عشق ملت ایران به امام (ره)، رهبرعظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) و انقلاب اسلامی را برای همیشه تاریخ به جهانیان ثابت کرد و این حماسه تجلی ایمان انقلابی مردم بصیر ایران اسلامی در برابر فتنه‌ها و دسیسه‌ها بود.

حجت الاسلام ناصر شکریان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تحولات امروز منطقه و جهان اشاره و اظهار داشت: تحولات امروز عراق و لبنان و حوادث اخیر در ایران اسلامی دست پخت غرب و مستکبران عالم است و این دسیسه‌ها و فتنه انگیزی ها در راستای حفظ منافع نامشروع آنها و دخالت در امور داخلی ملت و دولت‌های عراق و لبنان است و قطعاً در این حوادث هم شکست خواهند خورد.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در پایان سخنان خود به نقش بی بدیل و بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) در فتنه‌های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و نقش رهبر معظم انقلاب در فتنه‌های سال‌های اخیر اشاره و بیان داشت: درایت، روشنگری و اتخاذ مواضع هوشمندانه معظم له و نفوذ ناپذیری این دژ مستحکم (ولای فقیه) در برابر دخالت‌های بیگانگان و مستکبران تمام نقشه آنان را با شکست مواجه کرده است و امروز ایران اسلامی با رهبری بی بدیل رهبر معظم انقلاب در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.