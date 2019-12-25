به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصوری نسب صبح چهارشنبه در نشست با معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بوشهر اظهار داشت: آموزشکدههای فنی و حرفهای امام خامنهای و الزهرا (س) بوشهر نسبت به سالهای قبل از ظرفیت پذیرش فوقالعادهای در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی رشتهها در دانشگاه فنی و حرفهای منطبق با طرح آمایش سرزمین و آموزش عالی است اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر در نظر دارد با توجه به ظرفیت و چشمانداز استان نسبت به ایجاد رشتههای جدید که منجر به کارآفرینی شود اقدام کند.
منصوری نسب بیان کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه فنی و حرفهای نسبت به سایر دانشگاهها از وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر اظهار داشت: تجهیزات کارگاهها و آزمایشگاههای، آموزشکدههای فنی و حرفهای امام خامنهای و الزهرا (س) بوشهر ۸۵ درصد بهروزرسانی شده است و این معیار حساسی در کیفیتبخشی مطلوب در آموزش است که انجامشده است.
وی تصریح کرد: اصالت آموزشکدههای فنی و حرفهای امام خامنهای و الزهرا (س) به آموزش و پرورش است و از لحاظ سازمانی به وزارت علوم انتزاع یافتهاند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: دانشگاه فنی و حرفهای باید با در نظر گرفتن ظرفیت آموزش و پرورش به عنوان مرجعیت حساس برای تقویت آموزش نگاه ویژهای داشته باشد و باید به توسعه استان که توأم با اشتغال پایدار است تعاملات بیشتر شود.
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