به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی صبح چهارشنبه در جمع بازرسین دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته بر ضرورت فراهم کردن زمینه رضایتمندی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: باید با رفتار و اخلاق حسنه ارباب رجوع راهنمایی و زمینه رضایتمندی آنها فراهم کرد.

وی بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این دو مؤلفه مهم نقش بسزایی در موفقیت ما در دستگاه اداری دارد.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری بوشهر بیان کرد: سیستم اداری ما باید سیستم پویا و نوآور باشد که می‌طلبد مدیران اهتمام جدی به این موضوع داشته باشند.

وی تصریح کرد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید به قانون و مقررات اشرافیت لازم داشته باشند که ضرورت دارد دوره‌های آموزشی لازم در در سطح استان برگزار شود.