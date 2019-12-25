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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

معاون استاندار بوشهر:

دوره‌های آموزشی برای کارمندان استان بوشهر گسترش می‌یابد

دوره‌های آموزشی برای کارمندان استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - معاون توسعه و منابع انسانی استانداری بوشهر گفت: دوره‌های آموزشی در زمینه تحول اداری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی صبح چهارشنبه در جمع بازرسین دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته بر ضرورت فراهم کردن زمینه رضایتمندی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: باید با رفتار و اخلاق حسنه ارباب رجوع راهنمایی و زمینه رضایتمندی آنها فراهم کرد.

وی بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این دو مؤلفه مهم نقش بسزایی در موفقیت ما در دستگاه اداری دارد.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری بوشهر بیان کرد: سیستم اداری ما باید سیستم پویا و نوآور باشد که می‌طلبد مدیران اهتمام جدی به این موضوع داشته باشند.

وی تصریح کرد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید به قانون و مقررات اشرافیت لازم داشته باشند که ضرورت دارد دوره‌های آموزشی لازم در در سطح استان برگزار شود.

کد مطلب 4807062

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