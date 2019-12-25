جبهه واحد مردم و مسئولان باعث شکست تحریم های دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح ۱۳۰ واحد مسکونی و ۵ هزار و ۶۱۶ طرح محرومیت زدایی در استان ایلام اظهارداشت: امروز در کشور شاهد تشکیل جبهه واحدی از سوی مردم و مسئولان برای ایستادگی در مقابل دشمنان هستیم که این جبهه باعث شکسته شدن تحریم‌های دشمن شده است.

وی بیان داشت: ملت ایران در طول نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره با مقاومت و ایستادگی در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کرده اند.

سردار سلیمانی تصریح کرد: در طول دفاع مقدس نیز شاهد تشکیل همین نهضت مقاومت بودند که باعث عقب نشینی دشمن بعثی شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: امروز شاهد ایجاد یک گفتمان جدید در جهان هستیم و آن گفتمان انقلاب اسلامی است که باعث ایجاد فرهنگ مقاومت در دنیا شده است.

وی با اشاره به اینکه امروزه فرهنگ مقاومت از انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر نیز راه یافته است، افزود: نظام استکبار با تمام توان در تلاش است که کشور را دچار مشکلات اقتصادی و به نوعی تروریسم اقتصادی کند.

سردار سلیمانی ادامه داد: امروز خوشبختانه شاهد شکسته شدن تحریم‌ها و نقشه‌های دشمنان هستیم و مسئله قطع وابستگی بودجه کشور از نفت باعث پیشرفت و آبادانی شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: بسیج و سپاه با تمام توان خود برای توسعه روستاها و مناطق کم برخوردار پای کار هستند تا تمامی مشکلات روستاهای کم برخوردار تا آخرین مورد حل شود.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه حجم کار محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار و ایجاد مسکن برای نیازمندان در سال ۹۹ نیز ادامه دارد، افزود: از مهمترین برنامه‌های سازمان بسیج توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در روستاهای کم برخوردار با همکاری سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح‌های محرومیت زدایی، تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاهاست.