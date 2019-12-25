به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه‌های آبخیزداری آرادان بابیان اینکه خوشبختانه طی سال‌های اخیر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات خوبی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری شهرستان در نظر گرفته‌شده است، ابراز داشت: مبلغ اعتبارات امسال آرادان ۲۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال است.

وی بابیان اینکه عملیات آبخیزداری آرادان شامل عملیات احداث سنگ و ملات در روستای قالیباف به میزان دو هزار و ۸۹۵ مترمکعب و ۱۲ بند می‌شود، افزود: هم‌اکنون طرح ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به دلیل یخبندان کار متوقف‌شده است و با گرم شدن شرایط آب و هوایی روند کار تداوم خواهد یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی آرادان بابیان اینکه از اعتبارات امسال عملیات بیولوژیک کپه کاری به میزان ۲۵۰ هکتار از مراتع با کشت گیاه باریجه و حفاظت و قرق ۲۵۰ هکتار از اراضی در حال انجام است، ابراز داشت: هدف از اجرای این اقدامات حفظ، احیا و توانمندسازی مناطق است.

حسینی از اجرای ۱۵۰ هکتار نهال‌کاری تاغ، ۱۵۰ هکتار کنترل هرزاب و کاشت بذر تاغ در آرادان خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات باهدف جلوگیری از فرسایش و حفظ خاک، ایجاد پوشش گیاهی مناسب، کنترل روان آب‌ها کاهش خطرات سیل و نفوذ آب باران انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه برای مراقب حفظ و حراست منابع طبیعی ۲۴ هزار ۳۲۵ هکتار عملیات بیولوژیک در نظر گرفته‌شده است، افزود: اهدا سه دستگاه آبگرمکن خورشیدی، ساخت ۱۲ آبشخور و هفت تنور گازی و کلاس‌های ترویجی آموزشی برای توانمند کردن جوامع محلی از همین اعتبارات در نظر گرفته‌شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی آرادان بابیان اینکه کاداستر و سنددار کردن ۱۵ هزار و ۶۹۱ هکتار از اراضی ملی در حال نقشه‌برداری است، ابراز داشت: با این اقدام از تجاوز به حریم منابع طبیعی و زمین‌خواری پیشگیری می‌شود

حسینی اضافه کرد: در قالب طرح حبله رود نیز دو کیلومتر کانال‌کشی به‌صورت مشارکتی با بهره‌برداران صورت گرفته است.