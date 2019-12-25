طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جبار قهاری صبح چهارشنبه در جلسه‌ای که با حضور رؤسای ادارات شهرستان‌های تابعه این اداره کل، رؤسای کانون انجمن‌های صنفی رانندگان استان قزوین و انجمن صنفی رانندگان وانت بار برون شهری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در راستای طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار برای فعالیت در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای، تخصیص سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش خواهد بود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: در راستای طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار جهت فعالیت در بخش حمل ونقل عمومی جاده‌ای و بر اساس تصمیمات متخذه در خصوص تخصیص سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش، از این پس رانندگان و مالکان وانت بار جهت دریافت سهمیه عملکردی سوخت، ناوگان مذکور بایستی نسبت به اخذ مدارک و اسناد حمل شامل کارت هوشمند راننده و ناوگان (مجوز فعالیت) و بارنامه جهت حمل محمولات اقدام کنند.

قهاری خاطر نشان کرد: همه رانندگان و مالکان وانت بار بایستی با مراجعه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و یا مراکز مجاز صدور کارت هوشمند در استان محل سکونت خود نسبت به ثبت نام و اخذ مدارک مجوز فعالیت اقدام نمایند، تا از مزایای فوق بهره‌مند شوند.

وی افزود: لازم به ذکر است از تاریخ ۵ دی ماه سال جاری رانندگان و ناوگان فاقد مدارک مذکور که در جاده‌های بین شهری تردد می‌کنند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط پلیس راه اعمال قانون خواهند شد.