مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر کریم نژاد گفتگوی ویژه خبری که با موضوع بررسی عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم پخش شد، با اشاره به خلاء و مشکلات در قانون انتخابات کشور افزود: این مشکلات همواره از سال‌های گذشته وجود داشت و بارها این مشکلات سیاست‌های کلی قانون انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان، هیأت اجرایی وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی پیگیری و مطرح شده است.

وی ادامه داد: در جهت حل این خلاء های قانونی روند، استانی شدن انتخابات توسط نمایندگان مطرح شد که شورای نگهبان با اجرای این قانون مخالفت کرد بنابراین مجلس بررسی کل طرح را کنار گذاشت و متأسفانه این مشکلات برای این دوره نیز حل نشد.

کریم نژاد با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها کاندیدا افزود: بررسی صلاحیت‌ها کاندیداهای طبق قانون بررسی می‌شود و شورای نگهبان نیز امسال همانند دوره‌های گذشته به دور از رایزنی‌ها و و لابی‌ها بررسی صلاحیت‌ها را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: اگر کسی ادعا کند که شورای نگهبان صلاحیت یک فردی را بر اساس لابی گری رد و رد صلاحیت فردی بر اساس رایزنی تأیید کرده است تهمت زده به مجموعه شورای نگهبان و این ادعا کاملاً کذب است.

کریم نژاد گفت: بر اساس قانون شورای نگهبان در مورد کارآمدی و ناکارآمدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هیچ تکلیفی ندارد.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه دارد که فقط صلاحیت کاندیداهایی که در مجلس ثبت نام کرده‌اند را طبق قانون بررسی کنند.

کریم نژاد ادامه داد: مردم معیار اصلی انتخاب یک نماینده اصلح هستند و باید بر اساس بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند.

وی بیان کرد: حضور حداکثری در انتخاب یک اصل و از ضرورت‌های نظام است و مردم باید با حضور در پای صندوق‌های رأی آینده کشورشان را رقم بزنند و برای چهار سال آینده تصمیم بگیرند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی گفت: مردم با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی تمامی نقشه‌های دشمنان را همچون چهل سال گذشته نقش بر آب خواهند کرد و سیلی محکمی بر دهان یاوه گویان استکبار جهانی خواهند زد.