امیدآفرینی و حرکت در مسیر توسعه کشور تکلیف مهم مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تجربه جنگ تحمیلی و کمبودها و چالشهای آن دوران نشان میدهد که ملت ایران در هر شرایطی پای نظام اسلامی ایستادهاند و نسبت به توطئههای دشمنان هوشیار هستند، بنابراین مسئولان باید ضمن بهبود انگیزه و امید در جامعه، با کار و تلاش در راستای توسعه پایدار کشور گام بردارند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی افزود: باید توجه کرد که کار و تلاش و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری تنها روی کاغذ محقق نمیشود و برای توسعه و افزایش اعتماد عمومی، باید تمامی دستگاههای اجرایی در این مسیر در حرکت باشند.
دری نجف آبادی بیان کرد: توسعه عدالت اجتماعی با توزیع عادلانه منابع در کشور و بین مردم، بهرهگیری از مدیران و نیروهای کارآمد، کاردان، پاکدست و اخلاقمدار، توسعه فرهنگ کارآفرینی، پرهیز از اسراف و اشرافیگری، گسترش فرهنگ قناعت و سادهزیستی و در نهایت حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی از مهمترین راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور است و همگان باید به این مؤلفههای بسیار مهم توجه داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به انتخابات مجلس پیش رو خاطر نشان کرد: ساز و کار مجلس شورای اسلامی و وظیفه اصلی نمایندگان خانه ملت برای عموم مردم مشخص است، بنابراین داوطلبان انتخاباتی نباید با وعدههای بیاساس اذهان عمومی را مشوش کنند و مردم نیز باید نسبت به این مهم هوشیار باشند. در واقع داوطلبان انتخابات باید اخلاق صحیح را رعایت کرده و تبلیغات خود را بر اساس شئونات اسلامی و انقلابی انجام دهند.
وی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات مجلس باید لیاقت، کاردانی، اخلاقمداری و آگاهی لازم را نسبت به امور کشور و عرصه بینالمللی داشته باشند و مردم نیز باید با آگاهی و شناخت کامل از داوطلبان انتخاباتی آرای خود را در صندوق بیندازند و ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی با حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات بار دیگر توطئههای دشمنان را خنثی کرده و حمایت قاطع خود از انقلاب اسلامی را به منصه ظهور میگذارند.
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