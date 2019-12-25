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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

انتقاد مجدد وزیر اماراتی از ترکیه

انتقاد مجدد وزیر اماراتی از ترکیه

وزیر مشاور در امور خارجه امارات یک پست توئیتری در خصوص ترکیه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات با انتشار یک پست توئیتری مجددا از ترکیه انتقاد کرد.

وی در این پست توئیتری نوشت: عجیب است، یک کشوری که ریاست سازمان بزرگی مانند سازمان همکاری اسلامی را به مدت چند سال بدون مطرح کردن هیچ انتقادی از نقش این سازمان برعهده داشته به محض پایان یافتن دوره ریاستش شروع به انتقاد از آن می کند.

قرقاش تاکید کرد: این کشور سیاست دسته بندی ها و ایجاد محورها را دنبال می کند.

وی مستقیما نامی از کشور ترکیه نبرده اما ترکیه، ریاست سازمان همکاری اسلامی را در سال ۲۰۱۶ از مصر تحویل گرفت.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تازگی در نشست مالزی با حضور سران ایران و قطر شرکت کرده است.

قرقاش به تازگی نیز از اقدامات ترکیه در قبال حمایت از دولت وفاق ملی لیبی انتقاد کرده بود.

کد مطلب 4807081
فاطمه صالحی

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