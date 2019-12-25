برگزاری جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس در فضای مجازی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس آسمند، افزود: دومین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

آسمند با اشاره به همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و نهادهای لشکری و کشوری در اجرای این جشنواره، تصریح کرد: محورهای جشنواره شامل پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و خبری، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای کاربردی، هنرها و سرگرمی‌های دیجیتال و بخش آزاد است.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را ۳۰ بهمن ۹۸ دانست و اظهار داشت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت دبیرخانه به نشانی www.defafestival.com ارسال کنند.

آسمند ترویج و تبیین فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس در فضای مجازی و تجلیل از آثار برتر در این بخش را از اهداف برگزاری جشنواره دانست و گفت: برگزاری جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی به شناسایی نخبگان این حوزه کمک شایانی کرده و سبب تشویق و ترغیب تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی برای فعالیت در حوزه دفاع مقدس می‌شود.