برای کاهش مراجعان دادگستری مصمم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جریان برگزاری مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید دادگستری جزیره کیش اعلام کرد: ساختمان دادگستری جزیره کیش در فضایی به مساحت ۳ هزار مترمربع در دو طبقه و طی ۲۴ ماه ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی وساخت این ساختمان با در نظر گرفتن تمامی فضاهای اداری شامل شعب دادگاه‌های کیفری و حقوقی، دادیاری‌ها، سالن اجتماعات و فضاهای جانبی مورد نیاز با هدف تکریم ارباب رجوع آغاز شد.

صالحی خاطرنشان کرد: ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای دادگستری کیش، موجب بهره وری مؤثر این سیستم و رفاه مراجعان خواهد شد و در کنار آن، مصمم هستیم برای کاهش مراجعین به دادگستری تلاش کنیم.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان گفت: به لحاظ نوع نگاهی که ما در دستگاه قضائی استان هرمزگان به مسائل داریم؛ به صورت ویژه درحوزه قضائی نیازمند ارتقای امکانات هستیم و باید تلاش کنیم که به نتیجه هرچه مطلوب‌تر دست یابیم.

صالحی با بیان این که جزیره کیش به یک دادگستری که در شأن مردم باشد نیاز دارد خاطر نشان کرد: شروع عملیات اجرایی این ساختمان، نوید بخش شکل گیری یک ساختمان نمونه در جزیره کیش خواهد بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از تمامی دست اندرکاران برای بستر سازی در ساخت بنای جدید دادگستری کیش تشکر و قدردانی کرد و گفت: قطعاً ساخت این بنا موجب خدمتگزاری بیشتر به مردم کیش می‌شود و امید دارم بتوانیم خدماتی درخور شأن این مردم ارائه کنیم.

صالحی همچنین اجرای این طرح را در ایجاد روحیه نشاط و انگیزه کاری برای همکاران خود در بخش قضائی کیش مؤثر دانست و افزود: این ساختمان فضای مناسب و آرامی برای مراجعان به بخش‌های قضائی فراهم خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در جریان برگزاری این مراسم اظهار داشت: بی تردید یکی از پیشرفت‌ها و توفیقاتی که در یک سال اخیر در کیش حاصل شد، راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام و گشودن گره‌هایی بود که تمامی اینها مرهون تلاش و همراهی خوب شورای تأمین با محوریت مجموعه قضائی، امنیتی و نظامی است و امیدوارم همچنان قدم‌هایی برداریم که موجب رضایت خدا، آرامش و آسایش مردم باشد.

مظفری بیان داشت: جزیره کیش در ساختار تقسیمات کشوری با مجموعه مشابه خود قابل مقایسه نیست و حجم ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، حجم تردد و تجارت و نیز مسائل اقتصادی در جزیره کیش از دیگر مناطق فراتر و بیشتر است.