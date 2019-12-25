به گزارش خبرنگار مهر، اصرار موافقان برای الحاق ایران به کنوانسیونهایFATF(پالرمو و CFT) با این استدلال که منجر به بهبود معیشت مردم خواهد شد در حالی است که مقامات آمریکایی صراحتاً میگویند از ظرفیتFATF برای ایجاد اجماع علیه ایران و تنگ کردن حلقه تحریم استفاده میکنند.
مارشال بلینگزلی، دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا مدتی قبل در نشست شورای آتلانتیک در سخنانی صراحتاً گفت که آمریکا از ظرفیت FATF برای ایجاد اجماع علیه ایران استفاده کرده است.
در برهه کنونی که کشور تحت فشار حداکثری آمریکا قرار دارد و به واسطه تحریمهای ثانویه آمریکا، بانکها و مؤسسات مالی روابط خود با بانکهای ایرانی را به شدت محدود کردهاند، برخی در داخل کشور همچنان اصرار دارد که برنامه اقدام FATF را اجرا کنند.
اصرار دولت بر اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در حالی است که مقامات آمریکا، به ویژه مقامات وزارت خزانهداری آمریکا بارها اذعان داشتهاند که ترویج استانداردهای FATF از دور زدن تحریمها جلوگیری کرده و ایران را در قبال اقدامات پولشویی (دور زدن تحریمهای بانکی) و تأمین مالی تروریسم (حمایت از گروههای مقاومت) پاسخگو میکند.
در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک که در ۲۲ شهریورماه ۹۸ برگزار شد، مارشال بلینگزلی، دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری طی سخنانی اذعان داشت: «در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابلهای انجام داد و از تمام قلمروها درخواست کرد که ارزیابیهای نظارتی خود را برای زیرمجموعهها و شعب بانکی ایران بالا ببرند».
در این سخنرانی بلینگزلی که رئیس پیشین FATF است صراحتاً اذعان میکند که وزارت خزانهداری آمریکا، به عنوان اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران از ظرفیت FATF علیه ایران استفاده کرده و اقدامات مقابلهای که FATF علیه ایران اعلام مینماید، از سوی وزارت خزانهداری آمریکاست.
با توجه به این اظهارات کاملاً مشخص است که درخواستهای FATF از ایران، چیزی جز درخواستهای وزارت خزانهداری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری نیست.
این سخنان صریح در حالی است که در داخل کشور، دولتمردان مخالفان را متهم به فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح FATF میکنند، در حالی که اظهارات مقامات وزارت خزانهداری آمریکا نشانگر جایگاه FATF به عنوان ابزاری در دست این وزارت خانه است.
با وجود این اظهارات صریح مقامات جنگ اقتصادی آمریکا در رابطه با FATF، مشخص نیست چرا دولت اصرار دارد در جورچین سیاست فشار حداکثری علیه ایران بازی کند.
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