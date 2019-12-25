پیشرفت ۸۰درصدی پروژه های آبخیزداری در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح چهارشنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژههای آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژههای آبخیزداری در استان تهران خبر داد.
وی با اعلام اینکه اجرای پروژههای آبخیزداری که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سطح حوزههای آبخیز استان تهران به مرحله اجرا درآمده است از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخورداراست، بر شفافیت در ارائه گزارش عملکرد اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: تمامی طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری عام المنفعه بوده و لازم است عملکرد این طرحها در بخشهای مختلف همراه با کارکرد و مزایای آنها اطلاع رسانی و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
طاهری بر انجام طرحها با نظارت و به طور کامل تأکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی و تمهیدات صورت گرفته در کنار اجرای پروژههای آبخیزداری، طرحهای کاداستر اراضی ملی و کمربند حفاظتی در حال اجرا میباشد و از پیشرفت خوبی برخوردار است.
این مسئول منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه حفاظت از عرصههای ملی مهمترین اولویت کاری مجموعه منابع طبیعی به شمار میآید بیان داشت: در موضوع حفاظت از اراضی ملی لازم است تا رویکرد پیشگیرانه در رأس اقدامات حفاظتی قرار گیرد که برای تحقق این امر مهم رصد روزانه عرصههای ملی توسط اکیپهای گشت و مراقبت و همچنین تعامل با دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، جوامع محلی، دهیاریها و دستگاههای ذی ربط باید در دستور کار جدی مسئولان و فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران قرار داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم پویش نهال کاری اشاره کرد و افزود: حرکتی که با هدف توسعه جنگل کاری و بهبود پوشش گیاهی و با حضور اقشار مختلف مردم، سازمانهای مردم نهاد دوستدار طبیعت و دیگر دستگاهها و نهادها در ۱۴ آذر ماه سال جاری آغاز شده است همچنان تا اسفند ماه و هفته منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در این جلسه هر یک از اعضا گزارشی از بخش مربوطه را ارائه کردند.
