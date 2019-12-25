به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در گفت و گو با رسانهها، از فعالیت ۳۰۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در واحدهای اقتصادی لرستان خبر داد و اظهار داشت: به همت همکاران اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی این اداره کل تاکنون تعداد ۲۵۷ تشکل کارگری و همچنین ۵۰ تشکل کارفرمایی در استان ایجادشده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶۸ انجمن صنفی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه در لرستان فعالیتهای خوبی برای توسعه و ارتقا تشکلات صنفی انجام گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، افزود: در حال حاضر تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حوزه کار و تولید و تصمیمسازیهای کلان از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و توسعه و تقویت آنها در محیطهای کار و تولید تأثیر بسزایی در تنظیم رابطه کارفرما و کارگران ایفا کرده و از تنشهای کاری جلوگیری میکند.
آشتاب با اشاره به جایگاه مهم تشکلات کارگری و کارفرمایی، عنوان کرد: نظر به اهمیت و نقش بسزایی که تشکلات کارگری و کارفرمایی بهعنوان شرکای اجتماعی در سالمسازی محیطهای کارگری و ارتقای سطح بهرهوری و بهطورکلی در چرخه اقتصادی جامعه ایفا میکنند تقویت، ترغیب و تشویق تشکلات از حیث کمی و کیفی از برنامههای مهم این اداره کل در سال جاری بوده است.
وی، افزود: با برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد و دورههای آموزشی مختلف و بهویژه خود ترکیب مدیریتی تشکلها بیش از یک هزار نفر ساعت آموزشهای مرتبط ارائهشده است.
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