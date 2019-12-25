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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

واکنش مقتدی صدر به تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق

واکنش مقتدی صدر به تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق

رهبر جریان صدر به تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در واکنش به تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق یک پست توئیتری منتشر کرد.

در این پست توئیتری آمده است: یک درخواست دیگر از درخواستهای مردم عراق در سایه حمایت مرجعیت و عقلا محقق شد.

در ادامه این پست توئیتری تاکید شده است: قانون انتخابات باعث کنار گذاشتن تمام احزاب فاسد می شود و ما بی صبرانه منتظریم کمیساریای انتخابات در واقع یک کمیساریایی مستقل و پاکدست باشد و به غیر از آن اجازه نخواهیم داد.

پارلمان عراق روز گذشته به قانون انتخابات پارلمانی این کشور رأی مثبت داد.

کد مطلب 4807106
فاطمه صالحی

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