تأمین نشدن اعتبارات دغدغه مهم پیمانکاران در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات جامعه پیمانکاران عمرانی سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه تأمین نشدن اعتبار دغدغه مهم پیمانکاران است و دستگاههای اجرایی با پیگیریهای مستمر برای رفع این چالش تلاش داشته باشند، تأکید کرد: باید شرایط را برای اجرای طرحهای عمرانی فراهم کرد.
وی بابیان اینکه برخی نقصهای قانونی به ضرر پیمانکاران وجود دارد، افزود: همکاری دولت و مجلس میتواند رویکردهای موجود را به نفع پیمانکار اصلاح کند.
استاندار سمنان بابیان اینکه یکی از مشکلات پیمانکاران با توجه به فشارهای اقتصادی، مشخص نبودن زمان تخصیص اعتبارها است، گفت: در چارچوب قانون و اختیار برای رفع مشکلات این فعالان اقتصادی تلاش میشود.
آشناگر بیان کرد: پیمانکاران فعال در سراسر استان سمنان مشکلاتی را که در مسیر فعالیتشان ایجاد میشود را در چارچوب قانون به معاونت عمرانی استانداری اطلاع دهند.
در این نشست همچنین پیمانکاران مسائلی مانند عدم توجه به آمایش سرزمین و مهندسی اقتصاد در اجرای طرحها، عدم توجه به نقش طرحهای عمرانی برای اجرای اقتصاد مقاومتی، نداشتن پیوست اقتصادی برای طرحها، عدم وجود متولی برای طرحها و همچنین نداشتن پیوست فرهنگی و معماری اسلامی و پیوست زیستمحیطی را مطرح کردند.
نداشتن مطالعات اجتماعی در اجرای طرحها از چالشهای اساسی دیگری است که توسط پیمانکاران در نشست با استاندار سمنان مطرح شدند همچنین پیمانکاران درباره مشکلات مالیاتی، مالیات بر ارزشافزوده، تأمین اجتماعی و بیمهای خود سخن گفتند.
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